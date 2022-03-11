Ardahan'da bir otomobilde kaçak alkollü içecek ve sigara ele geçirildi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da otomobilde yapılan aramada 11 şişe alkollü içecek ile 25 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Artvin'den geldiği belirlenen otomobili Ardahan-Artvin kara yolundaki Yukuşdibi arama noktasında durdurdu.

Otomobilde tütün tespit köpeği Yanak'ın katılımıyla arama yapan ekipler, 11 şişe kaçak alkollü içecek ile 25 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Ürünlere el konulurken, sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.