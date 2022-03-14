Ardahan'da bir otomobilde 642 tarihi sikke ele geçirildi - Haberler

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Ardahan'da bir otomobilde 642 tarihi sikke ele geçirildi

AA - Günay Nuh - Güncel
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Ardahan'da bir otomobilde 642 tarihi sikke ele geçirildi

Ardahan'da jandarma ekipleri bir otomobilde 642 tarihi sikke ele geçirdi.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da jandarma ekipleri bir otomobilde 642 tarihi sikke ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte suç işlenmesini önlemek ve suça karışanları yakalamak amacıyla çalışma yürütüyor.

Ekipler, bu çerçevede Ardahan-Kars kara yolundaki Çamlıçatak kontrol noktasında, A.T. idaresindeki bir otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada bulunan 642 sikkeye el konuldu.

Sürücü A.T. hakkında "tarihi eser kaçakçılığı" suçundan yasal işlem başlatıldı.

AA / Günay Nuh - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma, Ardahan, Güncel, Haberler

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