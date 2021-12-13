Ardahan'da bir otomobilde 39 tarihi eser ele geçirildi

ERZURUM (AA) - Ardahan'da otomobilde yapılan aramada 39 tarihi eser ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Erzurum'dan geldiği belirlenen ve içerisinde 2 kişi olan bir otomobili Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak noktasında durdurdu.

Otomobilde arama yapan ekipler, tarihi nitelikteki 16 sikke, 18 obje, 3 yüzük ve birer mühür ile Haç ikonu ele geçirdi.

Tarihi eserlere el koyan jandarma, araçtaki 2 kişi hakkında yasal işlem başlattı.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet