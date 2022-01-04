Ardahan'da bir otomobilde 20 tarihi sikke ele geçirildi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da jandarma ekipleri bir otomobilde 20 tarihi sikke ele geçirdi.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte suç işlenmesini önlemek ve suça karışanları yakalamak amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Ardahan-Kars kara yolundaki Çamlıçatak Kontrol Noktası'nda bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada tarihi değeri olduğu değerlendirilen 20 sikke bulundu.

Sikkelere el koyan ekipler, sürücü T.B. hakkında da "tarihi eser kaçakçılığı" suçundan yasal işlem başlattı.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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