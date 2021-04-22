Ardahan'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Ardahan'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Ardahan'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'ır Hanak ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Ardahan'ır Hanak ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Hanak Ortakent Mahallesi'nde salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Kararın ardından güvenlik birimlerince mahalleye giriş ve çıkışlara son verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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