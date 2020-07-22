Ardahan'da bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı
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Ardahan'da bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı

Ardahan merkeze bağlı Tepeler köyünde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Ardahan'da bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı
22.07.2020 13:52 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:45

Ardahan merkeze bağlı Tepeler köyünde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Köyde yaşayan beş kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, bu kişilerin aileleri ve temasta oldukları belirlenen hanelerde, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda uygulanan karantina kaldırıldı.

Ardahan Valiliği tarafından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 6 Temmuzda korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında karantinaya alınan Tepeler köyü 16 günün ardından karantina uygulaması bu gün itibariyle kaldırıldığı açıklandı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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