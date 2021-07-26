Ardahan'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
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Ardahan'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

Ardahan'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Göle ilçesine bağlı Filizli köyünde karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, 14 günlük karantina kararına istinaden köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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