Ardahan'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ardahan'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

Ardahan'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslıların fazla olması nedeniyle Sabaholdu köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi.

Kararın ardından köye giriş ve çıkışlar, jandarma ekiplerince kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

BOMBALI SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TKPML TERÖRİSTLERİNİN KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
BOMBALI SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TKPML TERÖRİSTLERİNİN KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısına cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezası
Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısına cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezası
Erdoğan: '900'ü aşkın atın nerede olduğu dahi belli değil. Bunun cevabını İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanının veya Adalar İlçe Belediyesinin...
Erdoğan: "900'ü aşkın atın nerede olduğu dahi belli değil. Bunun cevabını İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanının veya Adalar İlçe Belediyesinin...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci Engin Akyürek
Spor Ali Koç Arda Turan Ersun Yanal Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ardahan'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 13:31:53. #1.15#

title