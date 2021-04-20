Ardahan'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
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Ardahan'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

Ardahan'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'ın Taşlıdere köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı alındı.

Ardahan'ın Taşlıdere köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Taşlıdere köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanmasına karar verdi.

Jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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