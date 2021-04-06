Ardahan'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
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Ardahan'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Göle ilçesine bağlı Yavuzlar köyünde karantina kararı alındığı belirtildi.

Kararın ardından köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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