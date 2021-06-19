Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'ın Dağcı köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Ardahan'ın Dağcı köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Dağcı köyünde salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanmasına karar verdi.

Kararın ardından jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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