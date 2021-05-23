Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Kayabeyi köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanması kararı aldı.

Kararın ardından kolluk kuvvetlerince köye giriş ve çıkışlar durduruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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