Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Ardahan'ın Ortageçit köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Ardahan'ın Ortageçit köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Ortageçit köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanmasına karar verdi.

Kararın ardından Jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh