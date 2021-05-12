Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Aşağıaydere köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Aşağıaydere köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Aşağıaydere köyünde salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanması kararı aldı.

Jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar durduruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh