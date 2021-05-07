Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Kayaaltı köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Kayaaltı köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Kayaaltı köyünde salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanmasına karar verdi.

Kararın ardından jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar durduruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh