Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'ın Çağlayık köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Ardahan'ın Çağlayık köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Çağlayık köyünde salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanmasına karar verdi.

Jandarma ekiplerince kararın ardından köye giriş ve çıkışlara son verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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