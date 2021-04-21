Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Ardahan'ın Tunçoluk köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Ardahan'ın Tunçoluk köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Tunçoluk köyünde salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanmasına karar verdi.
Karantina kararın ardından jandarma ekiplerince köy giriş ve çıkışa kapatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh