Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

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Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Göle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Kuytuca köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi.

Kararın ardından jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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