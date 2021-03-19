Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
19.03.2021 21:13 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:18
Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Balçeşme köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi.
Kararın ardından giriş ve çıkışları kapatılan köyde, sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh