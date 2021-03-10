Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

10.03.2021 20:03 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:09
Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Ardahan'ın Posof ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

ilçenin Savaşır köyü, Kovid-19 vakalarındaki artış dolayısıyla, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantinaya alındı.

Giriş ve çıkışların durdurulduğu köyde, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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