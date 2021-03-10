Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
10.03.2021 20:03 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:09
Ardahan'ın Posof ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Ardahan'ın Posof ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
ilçenin Savaşır köyü, Kovid-19 vakalarındaki artış dolayısıyla, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantinaya alındı.
Giriş ve çıkışların durdurulduğu köyde, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh