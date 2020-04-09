Ardahan'da bir köy korona virüs nedeniyle karantinaya alındı Ardahan'da bir köy korona virüs nedeniyle karantinaya alındı Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Kol köyünde korona virüs tespit edilmesi üzerine, köyün 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Ardahan'da bir köy korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Kol köyünde korona virüs tespit edilmesi üzerine, köyün 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Posof ilçesine bağlı Kol köyüne Bursa'dan gelen bir kişinin yapılan testi pozitif çıktı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köye giriş ve çıkışlar 14 gün süreyle durduruldu.

Kararın ardından Jandarma ekipleri köye giriş ve çıkışlara kapatırken yapılan anonslarla köylülerden dışarı çıkmamaları istendi.

Ardahan Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs ile mücadele kapsamında, 09.04.2020 tarihi itibariyle İlçe Umumi Hıfzıssıha Meclis kararı ile Posof ilçesi Kol köyü için 14 gün süre ile karantina tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA