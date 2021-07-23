Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
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Ardahan'da bir köy karantinaya alındı

Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan'da bir köy artan korona virüs vakaları sebebiyle karantina altına alındı.

Ardahan'da bir köy artan korona virüs vakaları sebebiyle karantina altına alındı.

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Dedeşen köyü, Covid 19 vakasına rastlanılması ve çok sayıda temaslı kişi olması nedeniyle karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Göle ilçesine bağlı Dedeşen köyünde karantina kararı alındığı belirtildi.

Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışını kontrol altına aldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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