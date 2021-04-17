Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
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Ardahan'da bir köy karantinaya alındı

Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köy, korona virüs (Covid-19) vakalarının artması sebebiyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

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Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köy, korona virüs (Covid-19) vakalarının artması sebebiyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, artış görülen korona virüs vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla Göle ilçesine bağlı Dengeli köyünün 10 gün süreyle karantina altına alındığı belirtildi. Alınan kararla birlikte Dengeli köyüne giriş çıkışların yasaklanmasına, başta ilçe Jandarma Komutanlığı olmak üzere kolluk kuvvetler ile sorumluluk sahasına bakılmaksızın yeterli ve gerekli tedbirlerin ivedi bir şekilde planlanarak alınmasına ve talimatlara aykırı tutum içerisinde bulunanların adli ve idari olarak cezalandırılmasına karar verildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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