Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ardahan'da bir köy karantinaya alındı

Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında, merkeze bağlı Yukarı Kurdoğlu köyü karantinaya alındı.

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında, merkeze bağlı Yukarı Kurdoğlu köyü karantinaya alındı.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, Yukarı Kurtoğlu köyünde vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi.

Toplum sağlığının korunması amacıyla köyün 10 gün süreyle karantinaya alındığı kaydedilen açıklamada, "Köye giriş çıkışlar bu süre boyunca izne tabidir. Karara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesince idari para cezası ve adli işlem uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak. - ARDAHAN

Ardahan'da bir köy karantinaya alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Vladimir Putin Antony Blinken Devlet Bahçeli Yıldırım Akbulut
Magazin Esra Erol Hande Erçel Ebru Gündeş Şeyma Subaşı
Spor Diego Mesut Özil Mustafa Cengiz Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 12:38:20. #1.16#

title