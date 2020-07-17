Ardahan'da bir köy karantinaya alındı Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Kurşunçavuş köyü yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Kurşunçavuş köyü yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kurşunçavuş köyünün salgının kontrol altına alınması için İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün süreyle karantinaya alındığı duyuruldu. Açıklamada, "Korona virüs salgınının ülkemize girişini engellemek suretiyle vatandaşlarımızı korumak sonrasında salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı koordinesinde, ilgili Bakanlıklar ve Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın kararları doğrultusunda Pandemik İnfluenza İl Hazırlık ve Faaliyet Planı hükümlerine istinaden salgının ilçemizde yayılmasını önlemek amacıyla bazı tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır. İlçemiz Kurşunçavuş köyünde korona virüs (Covid-19) salgını tespit edilmesi üzerine yapılan tespit ve incelemede şüpheli temaslı kişiler belirlenmiştir. Yayılan salgının bir an önce engellenmesi vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla; ilçemize bağlı Kurşunçavuş köyünün 17/07/2020 tarihi itibariyle 14 gün boyunca karantinaya alınmasına, köy giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınmasına, Köyde ikametgahı olmayan kişilerin köye girişine müsaade edilmemesine, temaslı hanelere giriş ve çıkışlara müsaade edilmemesine, ihtiyaç hali olmaksızın sokağa çıkılmaması hususuna, söz konusu durumun vatandaşlarımıza duyurulması işleminin Köy Muhtarlığınca ve İlçe Müftülüğünce sağlanmasına, söz konusu kararlara uymayanlar hakkında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı birim ve birliklerce işlem tesis edilmesine, alınan karara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci gereğince idari para cezası başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddesi gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" denildi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA