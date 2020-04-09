Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Kol köyü korona virüs tespit edilmesi üzerine karantina altına alındı.
09.04.2020 22:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:10
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Kol köyü korona virüs tespit edilmesi üzerine karantina altına alındı.
Ardahan Valiliğince yapılan açıklamada, "Korona virüs ile mücadele kapsamında, 9 Nisan 2020 tarihi itibariyle İlçe Umumi Hıfzıssıha Meclis kararı ile Posof ilçesi Kol köyü için 14 gün süre ile karantina tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Kaynak: İHA