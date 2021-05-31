Ardahan'da 'Bir Kitap Bir Umut' kitap bağışı kampanyası
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Ardahan'da 'Bir Kitap Bir Umut' kitap bağışı kampanyası

Ardahan'da 'Bir Kitap Bir Umut' kitap bağışı kampanyası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyasına katıldı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyasına katıldı.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 29 Mart 2021 tarihinde imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" töreninde Adalet Bakanı tarafından dile getirilen "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" düzenlendi.

Adliyede gerçekleşen kitap standının açılışına, Vali Vekili Cem Gümrükçü, Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sümeyye Kocaman, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Vali Yardımcısı Mustafa Gürbüz, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal katıldı.

Kampanyanın ilk gününde kitap kampanyasına katılan Başkan Demir, "Kitabın en iyi dost, en iyi arkadaş olduğu gerçeğini de göz önünde bulundurarak, anlamlı bir kampanya olduğunu" vurguladı. Başkan Demir, son olarak cezaevinde bulunanlara ve çalışanlara kitap konusunda sonuna kadar destek olacağını sözlerine ekledi.

Kitap Kampanyası Adliye zemin katta 16 Haziran gününe kadar devam edecek. - ARDAHAN

Ardahan'da 'Bir Kitap Bir Umut' kitap bağışı kampanyası
Ardahan'da 'Bir Kitap Bir Umut' kitap bağışı kampanyası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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