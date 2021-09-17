Ardahan'da bir kişiyi bıçakla öldüren 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Ardahan'da bir kişiyi bıçakla öldüren 3 şüpheli tutuklandı

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da bir kişiyi bıçakla öldüren 3 şüpheli tutuklandı

Ardahan'da bir kişinin bıçakla öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Ardahan'da bir kişinin bıçakla öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Kaptanpaşa mahallesinde iki grup arasında 2 gün önce husumet nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, bıçakla ağır yaralanan Ü.Y, hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olaya karıştıkları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemede "kastan adam öldürme" suçundan tutuklandı.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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