Ardahan'da bir kişi terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı - Haberler
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Ardahan'da bir kişi terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da bir kişi terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

Ardahan'da, terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen bir kişi yakalandı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen bir kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabında terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen S.G'nin oturduğu Hacıali köyündeki evine operasyon yaptı.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ardahan Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan S.G. serbest bırakıldı.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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