Ardahan'da bir kişi tartıştığı akrabasını tabancayla öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ardahan'da bir kişi tartıştığı akrabasını tabancayla öldürdü

07.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:56
Ardahan'da bir kişi tartıştığı akrabasını tabancayla öldürdü

Ardahan'ın Posof ilçesinde akrabası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Ardahan'ın Posof ilçesinde akrabası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Derindere köyünde akraba oldukları öğrenilen C.A. ile G.A. (43) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine C.A. yanındaki tabancayla G.A'ya ateş etti.

Ağır yaralanan kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Şüpheli, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Didem Kınalı Selami Şahin
Spor Ozan Tufan Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Derbi İzmir Kadıköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ardahan'da bir kişi tartıştığı akrabasını tabancayla öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 16:57:22. #1.16#
title