Ardahan'da bir kişi tartıştığı akrabasını tabancayla öldürdü
07.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:56
Ardahan'ın Posof ilçesinde akrabası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Ardahan'ın Posof ilçesinde akrabası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Derindere köyünde akraba oldukları öğrenilen C.A. ile G.A. (43) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine C.A. yanındaki tabancayla G.A'ya ateş etti.
Ağır yaralanan kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.
Şüpheli, jandarma ekiplerine teslim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh