Ardahan'da bir evde 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan'da bir evde 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi

Ardahan'da bir evde 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 68 kesici alet ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

GÖLE, ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Göle ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 68 kesici alet ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Tim Komutanlığı (JASAT) ekipleri, Göle ilçesi Yeniköy köyünde oturan bir kişinin farklı illerden temin ettiği silah ve kesici aletleri evinde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Göle Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda söz konusu eve operasyon gerçekleştirilen jandarma zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin evindeki aramada 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ile kılıç, kama ve bıçaktan oluşan 68 kesici alet ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki sorgu ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Türkiye'nin Sibirya'sı Göle: -30

Türkiye'nin Sibirya'sı Göle: -30

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title