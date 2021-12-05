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Ardahan'da beyaz güzellik

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- Ardahan'da beyaz güzellik Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava sonrası tabloluk görüntüler oluştu.

ARDAHAN (İHA) - - Ardahan'da beyaz güzellik

ARDAHAN - Ardahan'da Kar yağışı ve soğuk hava sonrası tabloluk görüntüler oluştu.

Geçen hafta yağan karın ardından geceleri etkili olan soğuk havanın etkisiyle çeşmelerin donduğu, çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu, cadde ve sokakların buzla kaplandığı kentte, kış çilesinin yanı sıra doyumsuz manzaralar da ortaya çıktı. Beyaz gelinliğini giyen Ardahan'da, son yağan karla beyaz örtüyle kaplanan meralar, ağaçlar ve parklar seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Burak Taştan, Ardahan'ın, kar, kış, buz, görsellik ve bütün doğalığıyla Türkiye'de nadir görülebilen kentlerden biri olduğunu söyleyerek, "Serhat kentimiz Ardahan'a gecikmeli de olsa yoğun bir kar yağışı gerçekleşti. Dünya'da ve ülkemizde olduğu gibi iklim değişiklikleri şehrimizde de ciddi anlamda kendini hissettiriyor. Ancak iklimleri olduğu gibi yaşamak gerekir. Kış aylarını da olduğu gibi yaşamak gerekir, Ardahan, kar, kış, buz, görsellik ve bütün doğalığıyla Türkiye'de nadir görülebilen kentlerden biridir. Kar yağışı ve soğuk geçen birkaç günün ardından çıkan güneşle birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Ardahan'ın her hali güzel ama karlar altında daha da güzel."

Kış ayını dolu dolu geçirmek isteyenleri de Ardahan'a davet eden Taştan, "Kışı gerçekten en bakir haliyle yaşamak isteyenleri buraya davet ediyoruz" dedi.

Ardahan'da beyaz güzellik

Ardahan'da beyaz güzellik

Ardahan'da beyaz güzellik

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