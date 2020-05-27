Ardahan'da belgesel tadında görüntüler...Leylek ile tilki'nin fare ve solucan avı kamerada Ardahan'da belgesel tadında görüntüler.

Ardahan'da belgesel tadında görüntüler...Leylek ile tilki'nin fare ve solucan avı kamerada

ARDAHAN - Ardahan ovası, baharın gelişiyle beraber eşsiz güzelliğe büründü. Nadir çiçekleri barındıran ova'da Leylek ile Tilki'nin fare ve solucan avladığı anlar kameraya yansıdı.

Türkiye'de kış mevsiminin en sert geçtiği illerden olan Ardahan Ovası, rengarenk çiçeklere büründü. Ovanın etrafını çevreleyen dağların yüksek kesimlerindeki karlar ova tabanındaki sarı çiçek örtüsüyle birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Ovada yaban hayvanları, baharın gelmesiyle eriyen karlar yüzünden arazilerde ve sulak alanlarda güçlükle yiyecek buluyor. Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden ve kışın oldukça çetin geçtiği yörelerden 1800 rakımlı Ardahan'da, hava sıcaklıklarının artmasıyla doğadaki beyaz örtü de erimeye başladı.

Beyaz örtünün hala kalkmadığı alanlarda çetin şartlar yüzünden zorlanan doğadaki tilki, angıt, leylek ve karga gibi yaban hayvanları, karların erimesiyle oluşan sulak alanlarda da güçlükle yiyecek buluyor. Edegül köyü mevkisinde yiyecek arayan bir tilkinin sarı çiçekler arasında fareyi avlaması ilginç görüntüler oluşturdu.

Sarı çiçeklerin ortasında gezinerek fare avlamaya çalışan Tilki ile solucan avlayan Leyleğin yanı sıra, suların yükselmesi sonucu ovada oluşan adacıkta otlamaya devam eden büyükbaş hayvanlar da dikkat çekti.

Kaynak: İHA