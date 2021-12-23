ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da Belediye ekipleri karla mücadele ediyor

ARDAHAN Ardahan Belediyesi karla mücadele ekipleri kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için gece boyunca kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ardahan Belediyesi ekipleri iki gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ile birlikte teyakkuza geçti. Fen İşleri ekipleri kar yağışının etkilediği bölgelere müdahale ederek kapanan yolları trafiğe açtı. Kar yağışı sonrası yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle araçların kaymasına sebep olmaması için sabaha kadar nöbet tutan ekipler, gece saatlerinden itibaren başta ana arterler olmak üzere ara arterler ve mahallelerde tuzlama ve kar temizliği çalışması yaptı.

Karla Mücadele ekipleri yapılan planlamalar doğrultusunda 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürecek.