Ardahan'da Belediye ekipleri karla mücadele ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan'da Belediye ekipleri karla mücadele ediyor

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Güncel

Ardahan'da Belediye ekipleri karla mücadele ediyorARDAHAN Ardahan Belediyesi karla mücadele ekipleri kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için gece boyunca kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da Belediye ekipleri karla mücadele ediyor

ARDAHAN Ardahan Belediyesi karla mücadele ekipleri kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için gece boyunca kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ardahan Belediyesi ekipleri iki gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ile birlikte teyakkuza geçti. Fen İşleri ekipleri kar yağışının etkilediği bölgelere müdahale ederek kapanan yolları trafiğe açtı. Kar yağışı sonrası yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle araçların kaymasına sebep olmaması için sabaha kadar nöbet tutan ekipler, gece saatlerinden itibaren başta ana arterler olmak üzere ara arterler ve mahallelerde tuzlama ve kar temizliği çalışması yaptı.

Karla Mücadele ekipleri yapılan planlamalar doğrultusunda 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürecek.

Ardahan'da Belediye ekipleri karla mücadele ediyor

Ardahan'da Belediye ekipleri karla mücadele ediyor

Ardahan'da Belediye ekipleri karla mücadele ediyor

Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından art arda tahminler geldi

Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından art arda tahminler geldi

 İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı

 Posof'ta ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi

Posof'ta ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title