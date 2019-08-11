11.08.2019 10:00

Ardahan'da bayramlaşma programı düzenlendi.

Kentteki Merkez Camisinde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar cami bahçesinde bir araya geldi..

Bayramlaşmaya katılan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, vatandaşın bayramını tebrik ederek, "Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Her günümüz bayram tadında geçsin. Bayramın ülkemiz ve bölgemiz için huzura vesile olmasını temenni ederiz." dedi.

Masatlı, bayramlaşmanın önemli bir kültür olduğunu ifade ederek, bayramlaşmaya katılanlara teşekkür etti.

Vatandaşlara çay ve simit ikramında bulunulan bayramlaşmaya, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Müftüsü Remsi Pehlivan, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci ve diğer yetkililer katıldı.

Kaynak: AA