Ardahan'da bayramın son günü Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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Ardahan'da bayramın son günü Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Ardahan'da bayramın son günü Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirleri, Ramazan Bayramı'nın son gününde de denetlendi.

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirleri, Ramazan Bayramı'nın son gününde de denetlendi.

Ardahan Valisi Hüseyin Üner, Belediye Başkanı Faruk Demir ve beraberindeki görevlilerle Belediye Halk Pazarı'nda denetim yaptı.

Vali Öner, gazetecilere yaptığı açıklamada, vaka sayılarını düşürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu kapsamda tedbirlerin bayramda da aralıksız sürdüğünü ifade eden Öner, "İnşallah 17 Mayıs'ta bunun iyi sonucunu almış olacağız. Amacımız vatandaşımızın sağlığını korumak." dedi.

Belediye Başkanı Faruk Demir de halk pazarının bugün bayrama denk gelmesi dolayısıyla yeterince müşteri bulunmadığını anlattı.

Pazar esnafının elindeki ürünün çürümemesi için belediye olarak bir alışma yaptıklarını belirten Demir, "Bugün izlenimlerimizde pazar esnafın ürünü elinde kalacak gibi çünkü müşteri yok. Bu günün bayrama denk gelmesi dolayısıyla insanlar pazara gelememiş. Belediye olarak buna kayıtsız kalmamak için esnafımıza destek amaçlı satamadığı ürünü bizler maliyetine almış olacağız. Burada hem esnaf zarar etmeyecek hem de bizim esnafa katkımız olacak." ifadelerini kullandı.

Demir, belediyenin alacağı ürünlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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