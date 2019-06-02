Ardahan'da bayram hazırlığı

Ardahan'da Ramazan Bayramı hazırlığı yoğunlaştı.

Kentte özellikle pastane ve fırınlar, tatlı ile kuru pasa mesaisine yoğunluk verdi.

Pastanede usta olarak çalışan Emran Özer, AA muhabirine yapığı açıklamada, yoğunluğun birkaç gün önce başladığını söyledi.

Özellikle son iki gündür gece gündüz çalıştıklarını belirten Özer, "Artık bayrama az bir süre kaldı. Yoğunluğumuz çok arttı. Amacımız verilen siparişleri zamanında tamamlamak. Şükür başaracağız. Bayram ve ramazan bereketiyle geldi. Bizim de böyle bir ayda amacımız bayram günü insanlara güzel bir tat sunmaktır." dedi.

Yoğun mesai ile yapılan tatlı ve kuru pastalar, arife günü müşteriye verilmek üzere stoklanıyor.

Kaynak: AA