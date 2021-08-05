ARDAHAN'DA BAŞKAN FARUK DEMİR İLE GÜZEL ŞEYLER OLMAYA DEVAM EDİYOR

Ardahan'da Yenilikler Devam Ediyor.

Ardahan'da Yenilikler Devam Ediyor.

Ardahan Belediye Başkanımız Faruk Demir basın açıklaması; "Son günlerde Ardahan'a kazandırımları ile büyük kesimin gönlünü fetheden Başkan Demir, Ardahan'a getirdiği yatırımlar ile Ardahan'ı bir başka Ardahan yapmaya devam ediyor. Son getirilen asfalt temizleme Aracı ile Ardahan sokaklarında sokakları temizlemeye yardım eden Faruk Demir, bu getirilen araç güney doğu Anadolu bölgesinde bir ilk olarak Ardahan'ımızda oldu ve bu gibi ilkleri halkımıza kazandırmaya da devam edeceğiz.

Bizler elimizden geldiğince Ardahan'a yenilikler kazandırmaya çalışıyoruz türkiye çapında en temiz il olma yolunda büyük adımlarla ilerlemeye de devam edeceğiz. Bizler bu memleketin sahipleriyiz ve aslan yattığı yerden belli olur.

Bizler ne kadar temiz tutarsak şehrimizi o kadar mikroptan ve pislikten arınmış oluruz. Bizler titizlikle şehrimizde hiçbir yerde çöp olmasına izin vermeyeceğiz bunlara uymayanları uyarıp, uymamaları halinde pisliğe neden olanlara ise cezai işlemlerde bulunacağız. Bir başkasının yaşam alanını kirletmeye hiç kimsenin hakkı yoktur.

Bizler den önce bu şehirde en ufak rüzgarda bile tozdan kimse kapısında oturamazken evinin camını açamazken şimdi herkes gönül rahatlığı ile kapısında da oturuyor, evinin camını da aça biliyor" dedi.

Kaynak: Habermetre