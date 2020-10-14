Ardahan'da Azerbaycan'a destek için "Gardaşlık zamanı" sloganıyla konvoy oluşturuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ardahan'da Azerbaycan'a destek için "Gardaşlık zamanı" sloganıyla konvoy oluşturuldu

14.10.2020 13:45 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:45
Ardahan'da Azerbaycan'a destek için

Ardahan'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği organizasyonuyla bir araya gelen grup, Azerbaycan'a destek için "Gardaşlık zamanı" sloganıyla araç konvoyu oluşturdu.

Ardahan'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği organizasyonuyla bir araya gelen grup, Azerbaycan'a destek için "Gardaşlık zamanı" sloganıyla araç konvoyu oluşturdu.

Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki gösteren İHH üyeleri ve vatandaşlar, etkinliğe katılmak için Kura Nehri kıyısındaki Serhat Ulu Cami önünde toplandı.

Ardahan İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Akın Demirci, burada yaptığı basın açıklamasında, Ermenistan'ın son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit ve engel olduğunu söyledi.

Ermenistan'ın bunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Demirci, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının kökeninin bir asır öncesine dayandığını dile getirdi.

Bu davada Azerbaycan'ın yanında olduklarını, sağduyulu herkesin de Azerbaycan'ın yanında olmasını istediklerini belirten Demirci, "Azerbaycan topraklarındaki işgal son bulmalı. Ermenistan'ın saldırgan tutumu yıllardır bölgede sürüyor. Saldırılar yeniden sivillere yönelik başladı. Biz tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Bu çifte standarda bir 'dur' denilmeli. Dur denilmesi için de herkesi bu zulme karşı durmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Gruptakiler, açıklamanın ardından araç konvoyu oluşturup, açtıkları Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Kongre Caddesi'ne kadar geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Murat Kurum Bülent Turan Donald Trump Meral Akşener
Magazin Cansu Dere Şevval Sam Çolpan İlhan Merve Boluğur
Spor Can Bartu Ozan Tufan Vitor Hugo Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ekim Apple Jandarma Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ardahan'da Azerbaycan'a destek için "Gardaşlık zamanı" sloganıyla konvoy oluşturuldu - Ardahan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 13:48:41. #1.14#
title