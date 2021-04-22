Ardahan'da Atlı telefon yolculuğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ardahan'da Atlı telefon yolculuğu

Ardahan'da Atlı telefon yolculuğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ardahan Merkeze bağlı Çataldere köyünde cep telefonu şebekelerinin çekmemesi nedeniyle köylüler cep telefonu görüşmelerini atlarla köyün üstünde bulunan tepeye çıkarak gerçekleştirebiliyor.

Ardahan Merkeze bağlı Çataldere köyünde cep telefonu şebekelerinin çekmemesi nedeniyle köylüler cep telefonu görüşmelerini atlarla köyün üstünde bulunan tepeye çıkarak gerçekleştirebiliyor.

Ardahan merkeze bağlı 14 kilometre uzaklıktaki Çataldere köyünde cep telefonu şebekelerinin çekmemesi köylüleri zor durumda bırakıyor. Sevdikleriyle diledikleri gibi görüşemeyen köylüler, coğrafik yapısı nedeniyle tepelik alan arasında kalan köylerine bir şebeke alıcısı kurulmasını istiyorlar.

Köylerinin 70 hane ve 317 nüfuslu olduğunu belirten Çataldere köyü muhtarı Atanur Kılıç, yetkililerden sorunlarına çözüm beklediklerini söyledi.

Telefon görüşmesi yapmak için at binerek köyün üstünde bulunan tepeye çıkıp görüşme yapmaya çalışan Ömer Bilgin köyün çanak ortasında kaldığı için böyle bir sorun yaşadıklarını belirtti. - ARDAHAN

Ardahan'da Atlı telefon yolculuğu
Ardahan'da Atlı telefon yolculuğu
Ardahan'da Atlı telefon yolculuğu
Ardahan'da Atlı telefon yolculuğu
Ardahan'da Atlı telefon yolculuğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beslediği kazların saldırısına uğrayıp yerlerde sürüklenince kazları satışa çıkardı
Beslediği kazların saldırısına uğrayıp yerlerde sürüklenince kazları satışa çıkardı
'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar
'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Nikos Dendias Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Muslera Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ardahan'da Atlı telefon yolculuğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 16:04:34. #1.14#

title