Ardahan'da arılar kayıp; arıcılar endişeli Ardahan'da hasat döneminin başlamasına az bir süre kala arıların ortadan kaybolması, arıcılıkla geçinenler ve çevreciler arasında endişe oluşturdu.

Ardahan'da hasat döneminin başlamasına az bir süre kala arıların ortadan kaybolması, arıcılıkla geçinenler ve çevreciler arasında endişe oluşturdu.

Ardahan'da yüzlerce arı kovanının boşalması arıcıları tedirgin ediyor. İl genelinde 50 bin arı kovanından en az 20 bininin bu esrarengiz durumdan etkilendiği tahmin ediliyor.

Ardahan İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, şiddetli yağışlar ve ilkim koşulları nedeniyle bu durumun yaşandığını ifade etti.

Evliyaoğlu, arıcılığın tarım sektörü için önemli bir geçim kaynağı olduğunu söyleyerek, arıların yok olmasına neden olan bu gizemli durumun, bal fiyatlarını ve bal üretim maliyetin olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.

Evliyaoğlu, arı kayıplarını doğa koşullarına bağlayarak, "Arıcılarımız arasında arı kayıplarının sebepleri, Mayıs ayının son günleri ile Haziran ayının içerisinde ani yağan yağmurlar ile şiddetli esen rüzgarlar sebebiyle arı azalmaları meydana geldi. Arıda gözle görülür bir hastalık yok, bunu gözlemliyoruz. İşçi ve tarlacı arılar doğal şartlardan kaynaklanan ve güneşli havanın ardından ani yağmur bulutlarının belirmesi sonucu, polen ve bal yüklü haliyle yakalandığı zaman aşırı rüzgarın da etkisiyle yerlere düşerek kalkamıyor. Bu nedenle tarlacı arılar kovanda azaldığı için sezonda şu an itibariyle 2'nci katları atmamız gerekirken kovan içinde sadece birkaç çerçeve dolu. Doğal şartlardan kaynaklanan bu olay nedeniyle il genelinde arı kayıpları yüzde kırk civarında. Tüm ilçe ve köylerimizi dolaştık. Her yerde aynı sıkıntı var. Şu anda hasat dönemini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ARDAHAN

Kaynak: İHA