Ardahan'da arazide kendiliğinden yetişen 10 bin kök Hint keneviri imha edildi

Ardahan'da kendiliğinden hazine arazisinde yetişen 10 bin kök Hint keneviri görevlilerce yakılarak imha edildi.

Ardahan'da kendiliğinden hazine arazisinde yetişen 10 bin kök Hint keneviri görevlilerce yakılarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıçatak köyü dere mevkisindeki hazine arazisinde kendiliğinden Hint keneviri yetiştiğini belirledi.

Bölgeye çağırılan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri, 10 bin kök Hint kenevirini sökerek bir noktada topladı.

Hint kenevirleri, daha sonra burada yakılarak imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh