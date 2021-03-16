Ardahan'da ağaçtaki ipe dolanan güvercini itfaiye kurtardı
16.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:35
Ardahan'da ağaçta ayağına dolanan ip nedeniyle mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.
Ardahan'da ağaçta ayağına dolanan ip nedeniyle mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.
Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Parkı'nda ağaçta ayağına ip dolanan güvercini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, itfaiye merdiveniyle ulaştıkları güvercini kurtardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh