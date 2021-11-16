Ardahan'da AFAD gönüllülerine temel dağcılık ve arama kurtarma eğitimi verildi

ARDAHAN (AA) - Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü ekiplerince, AFAD gönüllülerine temel dağcılık ve arama kurtarma eğitimi verildi.

Kentte 2017 yılında Avrupa Birliği'nin desteğiyle inşa edilen Yalnızçam Kayak Merkezi'nde, yeni kış sezonunda da turistlerin sorunsuz tatil geçirebilmesi için hazırlık yapılıyor.

Bu kapsamda kayak merkezinde tatbikat yapan 9 kişilik JAK ve AFAD görevlileri, senaryo gereği telesiyej hattında mahsur kalan kayakçıyı kurtardı.

Ekipler, ayrıca olumsuz hava ve arazi koşullarında hasta ile yaralıların tahliyesi, doğa sporları yapılan dağlık ve ormanlık bölgelerde de önleyici kolluk devriyesi konulu birçok alanda AFAD gönüllülerine eğitim verdi.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet