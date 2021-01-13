Adliye personeli kan bağışında bulundu
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Adliye personeli kan bağışında bulundu

13.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:35

Ardahan Adliyesi personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Ardahan Adliyesi personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ve adliye çalışanları, adliye önünde kurulan Kızılay'ın kan bağışı merkezine giderek kan verdi.

Arısoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen kan kampanyası yapan Kızılay'ı tebrik ettiğini söyledi.

Kendilerinin de söz konusu çalışmaya katkı sunmak için bugün kan bağışında bulunduklarını dile getiren Arısoy, "İnşallah verdiğimiz bu kanlar ihtiyaç sahibi ve hastalara şifa olur. Böyle bir süreçte kan bağışında bulunmak son derece önemli. Bu tür başarılı çalışmaların devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Adliye personeli kan bağışında bulundu
Adliye personeli kan bağışında bulundu
Adliye personeli kan bağışında bulundu
Adliye personeli kan bağışında bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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