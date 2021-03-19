Ardahan'da açılan Çanakkale İnancın Zaferi Resim Sergisi'ne ilgi

Ardahan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı Yılı" etkinlikleri kapsamında açılan "Çanakkale İnancın Zaferi" adlı resim sergisi ilgi gördü.

Sergi sorumlusu öğretmen Zeynep Bulut, AA muhabirine, sergide Çanakkale inancını ve ruhunu diri tutmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu kutlu zaferi gençlere ve çocuklara yaşatmak ve bilmelerini sağlamak amacıyla sergi açtıklarını ifade eden Bulut, "Kursiyerlerle birlikte bu eserleri ortaya çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İki gündün çok sayıda ziyaretçimiz vardı. Çok olumlu tepkiler aldık. Biz de bu şekilde mutlu olduk. Dedelerimiz nasıl 100 yıl önce Çanakkale'de şehit olmuş ise bunun genç nesil tarafından iyi bilinmesini istiyoruz." diye konuştu.

Sergi bir hafta süreyle açık kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh