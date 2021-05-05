Ardahan'da Acil Sağlık Hizmetleri Toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ardahan'da Acil Sağlık Hizmetleri Toplantısı yapıldı

Ardahan'da Acil Sağlık Hizmetleri Toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ardahan'daki Acil Sağlık Hizmetleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ardahan'daki Acil Sağlık Hizmetleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğünün sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla Vali Hüseyin Öner başkanlığındaki toplantıya, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir ve diğer sağlık yetkilileri katıldı.

Toplantıda, Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere vatandaşlara ulaştırılan sağlık hizmetlerinin kalitesi, filyasyon ve aşı ikna çalışmaları ile sağlık kurumlarında ve evlerde verilen sağlık hizmetleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Hüseyin Öner, Ardahan'da Kavid-19 ile mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu noktada sağlık çalışanlarının ana unsur olarak özveriyle hizmet yürüttüklerini biliyoruz. Virüsü tamamen yenene kadar mücadelemiz devam edecek. Burada özellikle ağlık çalışanlarımıza verdikleri üstün gayret ve çabadan dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Meral Akşener Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Hakan Sabancı Seren Serengil
Spor Serdar Aziz Yılmaz Vural Ünal Karaman Aykut Kocaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ardahan'da Acil Sağlık Hizmetleri Toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 22:05:27. #1.14#

title