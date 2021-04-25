Ardahan'da ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki
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Ardahan'da ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

Ardahan'da ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan Valiliği, Ankara Ardahan Dernekleri Federasyonu ve Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Ardahan Valiliği, Ankara Ardahan Dernekleri Federasyonu ve Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı asla olmamıştır. ABD Başkanı'nın Ermeni soykırımı ifadelerini ve yalanını asla kabul etmiyoruz. ABD'yi önce kendi tarihinin aynasına bakmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ankara Ardahan Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Ergüder Şimdi de açıklamayı şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Açıklamada, "ABD Başkanı'nın 1915 olaylarını 'soykırım' diye ifade etmesini Ankara Ardahan Dernekler Federasyonu olarak kınıyoruz. Soykırım iddiası, Türk milletine atılmış büyük bir iftiradır. ABD Başkanı'nın, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bu açıklamaları tamamen siyasi olup Türk milleti ve bizler için yok hükmündedir." denildi.

Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı da kararın kendileri için yok hükmünde olduğunu bildirdi.

ABD'nin önce tarihine bakması gerektiğine işaret eden Başlı, "Bunlar tamamen siyasi söylem ve kararlardır. Şiddetle kınadığımız bu olay popülist kararlardır. Dolayısıyla bunlarla tarih değiştirilemez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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