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Ardahan'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

Ardahan'da yasa dışı yurda girdikleri belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yasa dışı yurda girdikleri belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Ardahan- Kars kara yolunun Çamlıçatak köyü mevkisinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bulduğu yabancı uyruklu 9 kişiye kimlik kontrolü yaptı.

Yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 9 Afganistan uyruklu, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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