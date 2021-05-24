Ardahan'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
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Ardahan'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

Ardahan'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da, yasa dışı yollardan yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör tutuklandı.

Ardahan'da, yasa dışı yollardan yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör tutuklandı.

Ardahan-Ardanuç kara yolunda düzensiz göçmenler olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, Afganistanlı 9 düzensiz göçmeni yakalayarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Bu kişilerin kaçak olarak yurda getirilmesine ilişkin yakalanan bir organizatör ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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